Susana Molina y Gonzalo Montoya llevaban saliendo seis años. La pareja puso su relación a prueba en un reality del que salieron separados, ya que ella tomó la decisión de no continuar con su historia de amor hacia delante.

Meses después parece que la murciana habría iniciado una relación con Cepeda, o al menos esos son los rumores que corren después de que el extriunfito fuera visto en la fiesta de cumpleaños de Susana.

Algo que parece ser que su ex da por hecho, ya que a través de redes escribió que el motivo por el que no asistía a un plató de televisión era por la situación de cuarentena en la que nos encontramos por el coronavirus, pero además alegó: "No es plan de quedarme ahí encerrado en Madrid. Y bueno porque tampoco tengo alojamiento allí. Vaya, que no creo que mi ex, que está con el otro que le está cantando canciones tristes al oído, quiera verme ni acogerme".

A esto Cepeda respondió a través de un tuit que le envió a su amigo y ex compañero en OT, Raoul Vázquez: "Ven que te canto 'cansiones' tristes al oído", a lo que Gonzalo contraatacó con un: "Sin autotune por favor. Porque cantar lo que se dice cantar...", mensaje que rápidamente borró.

Pero la cosa no acabó ahí, ya que Gonzalo continuó: "Ya está la cuarentena hecha para todo el mundo, familia. Mira que yo soy tela de tonto, pero encuentro a alguien más aún, que me da juego y me da pie. Y yo lo comparto con vosotros. Es el material que os merecéis. No es por celos ni nada, es por aburrimiento. Me lo paso genial, así que comience el juego".

Y no sólo eso, sino que además dirigió este mensaje a Aitana, ex de Cepeda: "¿Y ahora qué hacemos, Aitana?", le dijo a la artista que a día de hoy mantiene una feliz relación con Miguel Bernardeau. Y para rematar la faena, Montoya siguió: "Uno: No he mencionado a nadie en mi vídeo. Dos: eres un friki que te das por aludido, ahora no borres la bromita. Tres: Mi chistecito no tenía maldad ninguna, me da exactamente igual con quién esté Susana. Y cuatro: tomaros la vida un poco más a risa, locos".

