Durante esta tremenda crisis sanitaria que estamos viviendo por el coronavirus han sido muchos los famosos e influencers que han mostrado su solidaridad.

Y si este fin de semana era la famosa influenecer de moda, Ángela Rpzas Saiz, más conocida como Madame de Rosa, la que anunciaba a través de Instagram que durante unos días dejaría de subir contenido de moda ya que iba a volver a trabajar como enfermera en el hospital La Paz de Madrid debido a la gran demanda de personal sanitario que hay en este momento; han sido muchos los que han cuestionado duramente a la famosa doctora Carla Barber por no hacer lo mismo.

Hasta tal punto han llegado las críticas, que Carla Barber no ha dudado en lanzar un mensaje a través de las redes sociales donde aclara que ya se ha puesto en contacto con los sanitarios para ofrecer sus servicios como médico pero que de momento le han dicho que "parece que, de momento, no hace falta ayuda".

"Siempre he sido una apasionada de mi profesión. La admiración por mi padre y el poder Ayudar a los demás fueron, desde que tuve 16 años, los motivos principales por los que decidí ser médico. El viernes contacté con sanidad para ofrecer mis servicios como médico, fuera donde fuese. Mandé mi CV y quedé a la espera. Hoy, sin noticias y con mi afán de querer ayudar, escribí a la doctora que llevó mis prácticas en Urgencias del hospital de la Paz en Madrid para echar una mano allí. Una mujer a la que siempre admiré y respeté, y sigo haciéndolo. Parece que, de momento, no hace falta ayuda. Es muy triste que haya personas que intenten hacer daño al ver que estoy en mi casa y no en algún hospital. Es una pena que tenga que estar escribiendo esto para DEMOSTRARLE algo a alguien cuando mi voluntad de ayudar fue anónima. Me entristece enormemente la maldad que puede llegar a tener la gente. Así que, aquí os dejo mi foto y mi intención de ayudar, aunque no tendría que hacerlo. Ahora es momento de estar UNIDOS", escribe la ex Miss España de 2015 junto a este post.

Seguro que te interesa...

Las increíbles casas de los famosos que hemos visto a través del hashtag #yomequedoencasa por el coronavirus