Anita Matamoros tenía planeado el finde perfecto junto a su chico, David Salvador, hasta que ha caído en cuenta de un detalle que casi le estropea todos los planes. Y es que la joven tiene pensado viajar a Marruecos este fin de semana, pero se había dejado el pasaporte en Madrid.

Así que desesperada ha decidido pedir ayuda a sus seguidores, a los que ha preguntado si alguno tenía pensado viajar de España a Milán. Y por suerte, una usuaria ha escuchado sus plegarias y se ha ofrecido a echarle una mano. "Mañana me voy a Marrakech y David me estaba mandando un poco el planning y me ha preguntado por el pasaporte. Y mi pasaporte está en Madrid. No sabía qué hacer, y David me ha dicho que pusiera un ‘storie’ a ver si alguien por casualidad va de Madrid a Milán hoy", ha contado en su Instagram stories.

"Me ha escrito una chica encantadora que se llama Ana y me ha dicho que su amiga Candela viene hoy a Milán pero que aún está dormida. Le he pedido que hiciera lo que fuese para despertarla… total que Candela se ha despertado y le he pedido su dirección, le he mandado un Cabify con mi pasaporte y cuando llegue a Milán iré yo a por él. Ana gracias por pensar en mí y Candela gracias por traerme el pasaporte. Cuando llegue Candela la veréis con su cara angelical, porque es un ángel que me ha salvado el fin de semana", ha contado poco después confirmando que ya había resuelto el problema.

La joven, que estos días ha estado en el punto de mira después de salir a la luz la mala relación con su padre, Kiko Matamoros, y que había vetado a la novia de este, Marta López, de un salón de belleza, ha descubierto el gran poder que pueden tener las redes sociales... ¡Qué suerte!

Seguro que te interesa...

El cuestionado cambio de look de Anita Matamoros: ¿se ha cortado el pelo o se ha quitado las extensiones