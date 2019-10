No es ningún secreto que Kiko Matamoros se ha sometido a varias operaciones estéticas para mejorar su apariencia, aunque parece que eso no termina de ser suficiente para el colaborador televisivo, que todavía no contento, opta por retocar con Photoshop las imágenes que publica en Instagram.

Si bien los retoques no le han salido nada baratos, ya que el ex de Makoke podría haber desembolsado hasta 8.000 euros por mejorar su apariencia, no duda en editar sus imágenes. Así, en la última instantánea que ha subido, Kiko se ha pasado bastante con los filtros. Tanto, que aparece irreconocible y con un aspecto muy extraño. Algo, que sus seguidores no han dudado en criticarle por haber retocado tanto la imagen.

"¿Te has aplicado el 'efecto Belleza', en serio?", "¿No te has pasado un poco con los filtros?", "Pareces otro...a mí me gustas más sin tanto efecto", le han escrito.

Pero Kiko no es el único que recibe críticas por las fotos que sube, sino también su novia, Marta López, que hace poco tuvo que hacer frente a un gran número de comentarios maliciosos respecto a su físico, en los que se le acusaba entre otras cosas de su falta de naturalidad y ser muy artifical.

