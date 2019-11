Anabel Pantoja ha demostrado ya en varias ocasiones que aunque tiene muy pocos complejos, no tiene problemas en retocarse eso que no le gusta de su cuerpo…

La sobrina de Isabel Pantoja se ha retocado de nuevo la cara, y es que Anabel Pantoja estaba cansada de sus marcadas ojeras, por lo que ha decidido acudir a una clínica estética para que le ayudasen a eliminarlas y poner fin así al problema.

"Ya sabéis que no paro quieta y mis ojeras seguían marcándose cada vez más (carita de panda). Como no quería que empeorasen, acudí a mis doctores de @clinicasdiegodeleon. ¡Y maravilla! Me han preparado este combo exprés 'Total Eyes': unas pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico + láser vascular. Me ha servido muchísimo porque me ha corregido el pequeño hundimiento, además del color oscuro provocado por las venitas. Sé que muchos de vosotros también las tenéis porque me habéis preguntado bastante. Por eso quería compartir esta recomendación tan TOP. Gracias a mi doctor Miguel de la Peña y a todo el equipo. ¡Deslizad en mi story para no perderos detalle! Como siempre lo retransmito todo #sinfiltros", escribe Anabel Pantoja junto a la publicación que ha compartido con sus seguidores de Instagram donde muestra el resultado y la verdad que se nota bastante.

Seguro que te interesa...

El cuerpo real de Anabel Pantoja sin filtros ni retoques