El espectacular salón que tiene Alejandro Sanz en su casa de Madrid y que ha enseñado así su novia, Rachel Valdés

Alejandro Sanz y Rachel Valdés forman una pareja de lo más consolidada. Y es que, pese a que tratan de llevar su relación de la manera más cauta y discreta posible, los artistas nunca dejan pasar la oportunidad de regalarse gestos de cariño a través de las redes sociales. Tal y como lo demuestran el reciente tatuaje que se hizo el cantante por su chica o la auténtica declaración de amor que le dedicó también el madrileño a la cubana.

A lo largo de estos meses la artista se ha ido abriendo cada vez más con sus seguidores, tanto que incluso ahora ha querido hacer el mítico 'preguntas y respuestas' para que puedan llegar a conocerla mejor. Sin embargo, ha sido una fotografía en concreto que ha publicado la que ha acaparado todo el protagonismo.

Y es que, entre 'Happily ever after', la primera obra personal que expuso y que mayor valor sentimental tiene para ella, y entre un autorretrato que realizó cuando tenía tan sólo 18 años, ha destacado la imagen más esperada por todo el mundo: el salón de la casa que el cantautor tiene en la capital.

''My home in Madrid and my family'' (Mi casa en Madrid y mi familia), es el mensaje que ha escrito junto a la instantánea en la que también aparece una de las personas que más quiere: su hijo, Max. Además, se puede apreciar el estilo por el que ha apostado el intérprete de 'Corazón Partío': unos sofás color blanco roto que resaltan con el negro azabache de la mesa central, en la que se ven libros, velas, un ramo de flores y hasta incluso un romántico cuadro en el que aparece la enamorada pareja. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

