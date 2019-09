Este martes Pilar Rubio regresaba más fuerte que nunca a su sección de 'El Hormiguero', la valiente presentadora se enfrentaba a una difícil prueba con la que ha conseguido batir un nuevo récord.

Pilar Rubio volvía a enfrentarse al reto más extremo del programa con la prueba de la apnea, y colaboradora dejaba a todos completamente alucinados superando los 4 minutos sin respirar bajo el agua.

Una prueba que tras finalizar, Pilar Rubio quiso dedicar emocionada a todas aquellas personas que le habían apoyado y especialmente a su marido Sergio Ramos.

Sergio Ramos y Pilar Rubio posan como marido y mujer | GTRES

El capitán del Real Madrid se mostraba así de orgulloso a través de sus redes sociales después de que Pilar Rubio consiguiese batir este impresionante récord.

"¡Enhorabuena, mi amor! Porque lo que haces es siempre fruto del esfuerzo, el sacrificio y la pasión por tu trabajo. Gracias por dedicármelo, pero tú te lo mereces más que nadie. Orgulloso de ti siempre, mi vida. TQ @pilarrubio_oficial. Always proud of you, my love. ILY #PilarRubio", escribe el futbolista junto al post que ha publicado en Instagram.

