Kobe Bryant falleció el pasado 26 de enero en un terrible accidente de helicóptero en Los Ángeles. El jugador iba acompañado de otras siete personas, que también perdieron la vida, entre ellas su hija Gianna Bryant, de 13 años. Una noticia que sin duda desoló al mundo entero, ocupando una cobertura periodística a nivel mundial.

Y si hace unos días Jay Z nos sorprendía por su inesperada actitud en la Super Bowl, al permanecer sentado cuando Demi Lovato entonó el himno nacional; ahora, el rapero y empresario ha revelado en la misma conferencia en la Universidad de Columbia, donde ya justificó su criticada actitud durante la emocionante final de la Super Bowl, la conversación que mantuvo con Kobe Bryant tres semanas antes de su fallecimiento.

El exjugador de los Lakers acudió a la fiesta de Nochevieja de Jay Z, como acostumbraba todos los años, y es que ambos eran grandes amigos. Una celebración donde Kobe Bryant habló orgulloso sobre su hija Gianna al marido de Beyoncé: "Él dijo, tienes que verla jugar baloncesto", y según relata el propio Jay Z: "Esa fue una de las cosas más dolorosas, porque estaba muy orgulloso de su hija, y ahora ninguno de los dos está. Mi mujer y yo estamos viviendo un momento realmente difícil, Kobe era un gran ser humano y estaba en el gran momento de su vida . Aún no me hago a la idea de que ya no esté".