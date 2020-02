Shakira y Jennifer Lopez fueron las grandes protagonistas de la final de la Super Bowl. Las artistas latinas inundaron de ritmo el escenario del Hard Rock Stadium de Miaimi durante el descanso de la emocionante final entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers.

Aunque sin duda, uno de los momentos más comentados y criticados de la noche fue la actitud de Beyoncé y Jay Z por no levantarse cuando Demi Lovato entonó el himno nacional del país. Un gesto que ha ofendido a los más patriotas, que consideran la acción de los cantantes como una ofensa a la bandera.

Y recordemos que Jay Z, coproductor del show del medio tiempo con Shakira y Jennifer Lopez, es uno de los mayores defensores de Colin Kaepernick, propulsor de la iniciativa de arrodillarse con el himno para protestar contra el racismo. Por ello, este gesto ha sorprendido aún más a sus fans, pero ¿cuál ha sido el verdadero motivo?

Según revelaba el propio Jay Z en una conferencia realizada en la Universidad de Columbia, tan solo estaba supervisando con detenimiento que su trabajo como coproductor del tiempo del descanso saliese según los planes establecidos: "Llegamos allí, estábamos sentados y el espectáculo estaba por comenzar. Yo solo estaba mirando el espectáculo. ¿Comenzó el micrófono? ¿Fue demasiado bajo para comenzar? ... Tuve que explicarles que como artista, si no sientes la música, realmente no puedes alcanzar ese nivel . Así que todo el tiempo que estamos sentados allí, estamos hablando de la actuación, y luego, justo después de eso, Demi sale y estábamos hablando de lo hermosa que se veía, cómo suena y qué está pasando. No tuve que hacer una protesta silenciosa... Si nos fijamos en el escenario y los artistas que elegimos, colombianos, Shakira, y puertorriqueños, J.Lo, estábamos haciendo la declaración más fuerte... Y tuvimos un anuncio comercial sobre la injusticia social durante el Super Bowl. Dado el contexto, no tuve que hacer una protesta silenciosa. Simplemente estaba atento a que mi labor como coproductor saliese según los planes previsto".

Seguro que te interesa...

El mensaje de Elena Furiase tras la actuación de Jennifer Lopez y Shakira en la Super Bowl: "Cállate la boca"