El duro altercado entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez en el hospital

Los problemas entre Jesé Rodríguez y la madre de su tercer hijo, Aurah Ruiz, continúan y acaban de protagonizar uno de sus altercados más duros. Todo sucedió cuando el jugador del Stoke City acudió al hospital La Paz, donde está ingresado su hijo, en Madrid y se produjo un enfrentamiento entre ambos el pasado 6 de abril.

El primero en poner en conocimiento lo ocurrido fue el canario quien publicó a través de sus redes sociales un texto donde denunciaba que Aurah solo le había dejado ver a su hijo 5 minutos.

El texto iba acompañado de una imagen de él con el hospital de fondo que decía: "Hoy 06 de abril de 2018 he acudido a visitar a mi hijo y a hablar personalmente con su Cirujano, (cada día lo hago por teléfono) de su evolución. Y solo me han permitido que pueda estar con él 5 minutos. Impidiéndome estar más tiempo con él. No es que Yo no quiera estar con mi hijo, es que me ponen mil impedimentos para ello".

Unas palabras que han molestado bastante a Aurah y no ha dudado en contestarle muy indignada a través de varios vídeos que ha subido a Instagram Stories donde da su versión de los hechos.

"Los vídeos que voy a grabar ahora mismo son por la publicación de Jesé", empieza diciendo para después relatar: "Ha aparecido con un amigo y un matón contratado. En ese momento, mi hijo tenía una hipoglucemia y acababa de vomitar. Mi padre terminaba de llegar junto a su pareja y estábamos atendiendo a mi hijo junto a la enfermera", comienza.

"Jesé quería que saliéramos de la habitación para entrar él con esas personas a las que no conozco de nada y que no tienen por qué entrar en esa habitación. Salen de la habitación y voy yo a hablar con Jesé y le digo que puede entrar él, pero estas personas que no conozco, no".

Y continúa reproduciendo los hechos: "Me responde que esas personas que no conozco van a entrar porque le da la gana a él, sabiendo que mi hijo tiene aislamiento de contacto. Acto seguido le digo que puede venir a ver a su hijo cuando quiera, y que podemos hacer turnos, y me dice que va a entrar con esas dos personas y que va a entrar sí o sí. Le digo que él puede entrar y que se puede quedar por la noche si quiere con el niño".

Para después protagonizar uno de los momentos más tensos: "El personal del hospital llama a seguridad para que esas personas abandonen la sala donde está mi hijo, mientras su padre compartía 10 minutos con Nyan sin preguntar nada sobre lo que le pasa, ni tener ni idea".

Aurah explica que ella nunca le va a negar ver a su hijo pero no en esas circunstancias que él quería: "Jamás te puedo poner impedimentos para que visites a Nyan. Claro que puedes pasar a la habitación, y también pasar días y noches, lo que no te voy a permitir es que metas en la habitación a gente a la que no conozco de nada. Mi hijo no es un mono de feria. La próxima vez piénsate bien lo que vas a subir porque tomaré medidas legales".

Para concluir enviándole el siguiente mensaje a su ex: "Tu hijo está en el hospital y tú te subes una foto de postureo diciendo que viniste. Por favor Jesé, crece. Deja de pensar en tus amigos y date cuenta de que tienes un hijo que te necesita. Tienes un hijo enfermo".