Cristiano Ronaldo se pone romántico en Instagram con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo ha dejado ver su lado más romántico en su cuenta de Instagram donde ha dedicado una foto y un gol a su novia Georgina Rodríguez. Por lo que parece el futbolista no deja de pensar en su chica incluso cuando está jugando.

Durante el partido de Champions del Real Madrid, Georgina estuvo sentada en la grada seria y atenta al partido, pero no quedó duda de a quién le dedicaba su gol el futbolista. Y, por si hubiera alguna, ahora él lo ha dejado todavía más claro con esta foto en su perfil.

Un detalle muy tierno que seguro le habrá encantado a la ex dependienta de Prada, que tuvo que dejar su trabajo hace poco por los fans que le acosaban mientras trabajaba. Al parecer, entre esto y que tampoco le hacía mucha gracia que su novio estuviera regalando me gustas a bellezones en Instagram, la chica no estaría nada contenta con su novio, de ahí este gesto por parte del jugador blanco, que no nos tiene nada acostumbrados a dedicatorias de este tipo.

Seguro que este detalle era lo que necesitaba Georgina en estos momentos, por si no le había quedado claro lo enamorado que está Cristiano.