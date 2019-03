Camila Sodi habla de los motivos de su ruptura con Chicharito

Chicharito ha puesto punto y final a la relación con su nueva novia, Camila Sodi, con la que comenzó hace unas semanas tras su ruptura con Lucia Villalón. Sin embargo no fue un comienzo muy dulce ya que la ruptura con la periodista causó un revuelo mediático que afecto a su relación con la mexicana.

La pareja no ha podido aguantar la presión mediática que al parecer ha sido la causante de su ruptura. "Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa muy fea que no tenía que ver con nosotros", explicó la mexicana en una entrevista.

Parece que la prensa y la relación con la periodista acabaron con todo: "Yo he sentido el mismo miedo, el mismo hoyo en el estómago por cosas que se dicen en las redes de igual manera de cuando te dicen las cosas en físico, en vivo...La Camila Sodi que crearon los medios, no soy yo".