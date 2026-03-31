Cinco razones para engancharse a El cuerpo del deseo en su regreso a atresplayer

El cuerpo del deseo no es solo una telenovela más, es una de esas historias que siguen generando conversación por originalidad e intensidad. Protagonizada por Mario Cimarro, Lorena Rojas y Andrés García, la serie plantea una pregunta incómoda y fascinante: ¿qué pasaría si pudieras volver a la vida… pero en el cuerpo de otro hombre?

Primer motivo: un punto de partida explosivo

El primer gran gancho es, sin duda, su punto de partida: Pedro José Donoso, un millonario interpretado por Andrés García, muere tras descubrir la infidelidad de su joven esposa, Isabel Arroyo. Sin embargo, lejos de aceptar su destino, su alma se reencarna en el cuerpo de Salvador Cerinza, un campesino humilde interpretado por Mario Cimarro. Este giro no es solo un recurso fantástico, sino el motor de una trama donde el deseo de venganza, el amor y la identidad se entrelazan constantemente.

Segundo motivo: Mario Cimarro

El segundo motivo es el complejo triángulo protagonista. Mario Cimarro construye un personaje con doble capa: por fuera es Salvador, pero por dentro sigue siendo Pedro José. Esta dualidad genera situaciones intensas, especialmente cuando intenta recuperar a su esposa sin poder revelarle quién es realmente.

Mario Cimarro se hizo muy popular en España por su papel de Juan Reyes en Pasión de Gavilanes, una novela que atrajo a millones de espectadores y que se ha instalado en la memoria colectiva. El actor cubano se convirtió así en todo un icono y triunfó con otras novelas como Gata Salvaje o El cuerpo del deseo.

Tercer motivo: un triángulo amoroso de alto voltaje

Otro de los grandes atractivos es la relación con Ángela, el verdadero amor del protagonista. Interpretada por Lorena Rojas, su personaje representa el contraste emocional frente a Isabel: autenticidad frente a manipulación. La tensión entre lo que Pedro José siente y lo que Salvador vive crea un conflicto romántico que va mucho más allá del típico melodrama.

Cuarto motivo: una historia con muchos atractivos diferentes

El cuarto motivo tiene que ver con su capacidad para mezclar géneros. El cuerpo del deseo no se queda en el romance: incorpora elementos de thriller, misterio e incluso toques sobrenaturales bien integrados. La reencarnación no es un hecho aislado, sino que abre la puerta a secretos familiares, traiciones empresariales y giros inesperados que mantienen el ritmo narrativo en constante movimiento.

También destaca por sus personajes secundarios, lejos de ser meros acompañantes. Figuras como el fiel Bruno, el inquietante Andrés Corona o la propia dinámica familiar de los Donoso enriquecen la historia con subtramas que aportan tensión y profundidad. Cada personaje tiene algo que ocultar, y eso convierte la serie en un juego continuo de sospechas.

Quinto motivo: un relato intenso que engancha al espectador

Por último, hay un elemento que explica su permanencia en el tiempo: su intensidad emocional sin complejos. El cuerpo del deseo abraza el drama, el deseo y la pasión, apoyándose en una premisa sólida y personajes bien definidos. El resultado es una serie que engancha no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo hace.

Tienes los motivos y tienes la oportunidad de verlo en abierto en atresplayer, ¿de verdad vas a resistir la tentación?