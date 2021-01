El limón europeo, la garantía de un líder en producción y exportación

Europa está a la encabeza de la producción mundial de limón con una media de 1.500.000 toneladas (t) al año, según datos de AILIMPO, Eurostat, Faoestat y Comtrade para los años 2010-2018. Un liderazgo que viene acompañado por un modelo de producción único, el europeo, que garantiza que este cítrico cuente con los mayores estándares de calidad certificada en seguridad alimentaria, trazabilidad y sostenibilidad del Mundo.

España cultiva aproximadamente el 60% de limón europeo. Las condiciones climatológicas de la cuenta del Mediterráneo son ideales para los limoneros. A ello hay que sumar la evolución de un sector que durante los últimos años se ha tecnificado y profesionalizado para lograr una estabilidad productiva entorno al millón de toneladas anuales. Europa garantiza el suministro de limón fresco durante todo el año con una media anual 1.200.000 t.

El limón es un producto que está de moda por sus beneficios saludables, ya que es fuente de vitamina C que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora la absorción de hierro. Además, su versatilidad en la cocina hace que sea un productor muy apreciado por los grandes chefs y mixólogos.

Un sector que también es líder en comercialización mundial de limón fresco. La exportación se concentra en más del 90% en los 27 mercados de la Unión Europea y Reino Unido. Alemania se mantiene como primer destino de las exportaciones de limón fresco, seguido de Francia, Reino Unido e Italia. Cuatro mercados que totalizan más de 420.000 t, un 72% de las exportaciones. Mientras que las exportaciones a mercados fuera de la Unión alcanzaron 34.088 t en la campaña 2017-2018 y llegaron a 46 países.

Líder con un código de buenas prácticas en la contratación

El liderazgo en producción y exportación no es casual. Desde hace años, el sector trabaja en un Manual de Materias Activas y Recomendaciones en Tratamientos para Limón que ayuda a los productores a realizar una correcta gestión de plagas, una reducción de uso de fitosanitarios y una mejora en la pos-cosecha para lograr un limón sano y natural.

Además, desde el sector del limón europeo también se promueve un Manual de Recomendaciones sobre la Responsabilidad Social Corporativa abarcando tres dimensiones sobre las que cada empresa desarrolla actividades y comportamientos responsables. Todo para generar valor y garantizar una sostenibilidad social, económica y medioambiental a medio y largo plazo.

Aspectos, éstos, avalados por los sellos de calidad GlobalG.A.P. y GRASP que certifican al limón europeo como una producción segura, que respeta el medio ambiente, la biodiversidad, la salud y seguridad del trabajador, que reduce el desperdicio de recursos necesarios y desarrolla las mejoras prácticas para las próximas generaciones.

Consciente de la importancia de todos los eslabones de la cadena, el sector del limón europeo, que ha puesto en marcha la campaña Welcome to the Lemon Age, también se orienta a la generación y distribución del valor agregado entre los colaboradores y accionistas, considerando las condiciones del mercado, la equidad y la justicia. Por ello, todas las operaciones de compraventa de limones deben formalizarse a través del Contrato Tipo homologado que se adapta a las exigentes condiciones que fija la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria de España y que se resume en el Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria (CBPCA) promulgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.