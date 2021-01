El limón de Europa, el cítrico de moda en la coctelería más sana y natural

Vivimos en un mundo donde hay una vuelta a la esencia de las cosas, al origen, a la calidad, a las materias primas, a los productos de proximidad. Cuanto más natural, mejor. Por ello, el limón es un elemento indispensable para los mixólogos más expertos porque cumple un triple objetivo: potencia el sabor, es sano y multidisciplinar ya que se aprovecha del zumo a la cáscara.

El limón de Europa es fresco, moderno, saludable y sostenible. Con alto contenido de Vitamina C, se ha convertido en un fijo en la lista de ingredientes de los principales expertos en coctelería de España… y de Europa.

Como saciante en la época estival o como aliado en los meses más fríos, se ha convertido en el ingrediente favorito de los principales mixólogos europeos

Para Miguel Ángel Jiménez, un mixólogo especializado en preparados tropicales, “el limón es uno de los elementos esenciales de la coctelería porque ayuda a balancear las bebidas. También es apreciado por la parte aromática de su piel. El limón tiene altos niveles de ácido cítrico y te transmite puro frescor desde el primer trago. Uso el zumo y la piel para aromatizar cócteles; el albedo (la parte blanca) para aportar amargor a las elaboraciones…”. “Incluso aprovecho lo que no utilizo para hacer mermelada”, añade este joven barman reconocido con el premio ‘Mejor Menú de Cocktails’ en FIBAR 2015.

Inés Martínez, otra joven experta en preparados, coincide con Jiménez: “Del limón se aprovecha todo”. “El limón se tiene muy en cuenta en las elaboraciones más sanas”, añade, confirmando así que este cítrico es tendencia entre las personas que gustan de cuidarse y verse bien. Por último, deja una recomendación: “Me fijo en los limones que tienen la piel final porque son los que tienen más zumo”.

Ines Martínez | antena3.com

Si Martínez es amante del limón fino, Dani Burgos prefiere el limón verna. “En coctelería necesito un limón con piel dura, para aprovechar los aceites esenciales; de calidad y que sea de producto de kilómetro cero”, comenta Burgos, otro referente de la mixología de España que tiene muy claro el valor del limón de Europa en las bebidas: “El limón, con su punto cítrico, nos permite balancear los dulces. Además, aporta frescor”.

Dani Burgos | antena3.com

Por su sabor, su ácido cítrico, su punto amargo, su frescura y calidad… y, también, por su utilidad como elemento decorativo. “Gran parte de las decoraciones están hecha con limón, como el twist de limón que hace que los tragos sean más apetecibles. También puedes aprovechar la piel de limón para deshidratarla o para hacer polvo de limón”, apunta Burgos.

Saciante en la época estival y aliado en los meses más fríos, el limón de Europa, fuente de vitamina C, se ha convertido en el cítrico más cool. Porque con un toque de limón algo bueno se convierte en mejor. Tal y como se puede comprobar con las sencillas, naturales y refrescantes recetas que proponen seis expertos mixólogos europeo en Welcome to the Lemon Age.