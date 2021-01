El bosque del limón europeo: ejemplo de sostenibilidad para el medioambiente

Vivimos en una sociedad que cada vez está más comprometida con el territorio y la defensa de un medio sostenible. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, sostenible significa, especialmente en ecología, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medioambiente. Un adjetivo que cumple a la perfección el sector del limón de Europa.

Cuando van al supermercado, los consumidores no solo se fijan en la calidad y precio del producto, también en sus beneficios intrínsecos para el planeta. El limón europeo es el más sostenible del Mundo. El moderno modelo europeo de producción garantiza un suministro de alimentos seguros, de alta calidad, producidos de manera sostenible y siguiendo las normas estrictas sobre medioambiente, trazabilidad y seguridad alimentaria del campo a la mesa.

El limón está más de moda que nunca gracias a que es fuente de Vitamina C y un producto tremendamente versátil en la cocina. Un alimento cuyo origen encontramos en un bosque verde de 40.000 hectáreas (ha) que forman los más de nueve millones de limoneros distribuidos a lo largo de la cuenca del Mediterráneo y que generan grandes beneficios para la biodiversidad.

El cultivo de este cítrico dorado compensa la contaminación que producen 120.000 coches

Durante los últimos años, la producción de limón ha aumentado hasta el millón y medio de toneladas en Europa. En España, por ejemplo, los limoneros consiguen capturar 304.840 toneladas de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero. Para hacernos una idea, el cultivo de este cítrico dorado compensa la contaminación que producen 120.000 coches que recorren al año 20.000 kilómetros cada uno.

Uso responsable de agua y protector de la biodiversidad

La agricultura europea es consciente desde hace tiempo de su íntima relación con el entorno y la necesidad de medir exhaustivamente los recursos utilizados para lograr un perfecto equilibrio. El agua juega un papel fundamental en la sostenibilidad del medio ambiente. Por ello, los agricultores han tecnificado enormemente sus fincas para implantar sistemas de riego localizado que garantizan un uso responsable y eficiente de agua que se sitúa, de manera global, en torno a 232,4 hm3 al año.

Cada vez es más frecuente encontrarnos colmenas cerca de las fincas de limoneros. La polinización juega un papel fundamental en la producción agrícola, la biodiversidad y la sostenibilidad medioambiental. Las abejas son imprescindibles ya que mantienen el equilibrio ecológico y la diversidad biológica. Por su papel protagonista, el sector del limón cuenta con un manual de materias activas y recomendaciones en tratamientos que ayuda a proteger a las abejas.

Aumento de la producción ecológica

El cultivo en ecológico garantiza una utilización óptima de los recursos naturales. Un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de biodiversidad y de conservación de los recursos naturales. De este modo favorece el desarrollo de las conocidas como plantas adventicias dentro de las fincas, lo que incrementa la reproducción de fauna beneficiosa que se encarga de controlar las plagas que puedan afectar al limonero.

El limón ecológico en España ha aumentado su superficie en más del 148%,

Con una creciente demanda en el mercado, los limones ecológicos cuentan, si cabe aún más, con una alta concentración de aromas. Si los cítricos están experimentando una dinámica ascendente en Europa con más de 54.000 hectáreas cultivadas en ecológico; en la última década, el limón ecológico en España ha aumentado su superficie en más del 148%, pasando de 2.000 ha a 6.000 ha. De esta forma, el limón europeo es uno de los principales productores en ecológico del Mundo con una producción anual superior a las 126.000 toneladas.

En definitiva, el sector del limón europeo protege y restaura el medio ambiente a la vez que produce un alimento que es fuente de Vitamina C y que cuenta con los mayores estándares de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad. Un producto de origen local, muy versátil en la gastronomía y que forma parte de la Dieta Mediterránea, tal y como se está encargando de divulgar la campaña Welcome to the Lemon Age.