14 curiosidades del limón que no conocías y que te dejarán con la boca abierta

Algunos lo llaman el fruto del oro, por su color dorado y los secretos que esconde. El limón está muy presente en la gastronomía ya que forma parte de la Dieta Mediterránea. Fuente de vitamina C, se trata de un producto cuyo uso está generalizado por su carácter natural.

Versátil dentro y fuera de la cocina, el limón, producido en Europa bajo un exigente modelo que garantiza la máxima calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad, esconde muchas curiosidades que sorprenden hasta los más amantes de este dorado cítrico.

1. El limón viene del lejano Este. Se cree que el limonero es un árbol originario de China o la India y que se cultiva desde hace más de 2.500 años. Fueron los árabes quienes lo trajeron a orillas del Mediterráneo.

2. Europa es el primer productor mundial de limón. Con una media de 1.200.000 toneladas durante el periodo 2010-2018, el 60% de la producción del limón europeo se concentra en Murcia, Alicante, Almería y Málaga.

3. El limón está de moda… y no es un eslogan. Es una realidad. La producción mundial ha ido en aumento durante la última década. La media se sitúa en 5.700.000 toneladas.

4. El limonero se considera un ‘pequeño’ árbol frutal que puede alcanzar hasta…. ¡seis metros de altura! Y no solo eso. Además, su producción máxima puede llegar a los 200 kilos de limones al año… ¡por árbol!

5. Las partes del limón son corteza, pulpa… y la parte esa blanca…. ¿Cómo se denomina? Albedo. Es la parte interior blanca y esponjosa del fruto, y la fuente más importante de pectinas y glúcidos. Su espesor varía según la variedad y la madurez del limón. Muchos chefs y mixólogos la utilizan para aportar amargor a los platos y bebidas.

6. La industria alimentaria utiliza el zumo de limón como acidulante natural en lugar del artificial E-330 para que, por ejemplo, los fabricantes de conservas puedan vender sus productos con la etiqueta 100% natural.

7. Seis de cada diez españoles consumen limones todas las semanas. Y es que el limón está muy presente en las cocinas españolas. Concretamente en el 93% de los hogares españoles siempre hay a mano un limón.

8. El precio suele ser un factor determinante a la hora de ir al supermercado… pero no ocurre con el limón. Casi la mitad de los españoles afirman que el primer factor a la hora de comprar un limón es la calidad. ¡Por eso el limón de Europa es el favorito! Y es que no tiene rival.

9. Los franceses y alemanas son otros grandes amantes de este cítrico. Sin embargo, su forma de consumirlo es bien distinta a la de España. En Francia, cuando pides agua mineral fuera de casa, siempre te añaden una rodaja de limón. Y el 90% de los alemanes no se imagina un vaso de agua sin limón.

10. Seis de cada diez personas usan principalmente el limón para condimentar los alimentos. Algo que está cambiando. El limón se está convirtiendo en gran protagonista de la cocina gracias a Welcome to the Lemon Age.

11. Se dice que del limón se aprovecha todo… hasta la hoja del limonero. Como en el Paparajote, el tradicional postre murciano que se elabora a base de harina, huevo y esta parte del árbol del limón.

12. Los egipcios utilizaban el limón para limpiarse las manos durante la comida. Quizá por ello, en muchos restaurantes siempre encuentras una toallita perfumada con limón después de una buena mariscada… que, seguramente, has condimentado con unas buenas gotas de limón.

13. Desde hace siglos, el limón también es popularmente conocido por su uso cosmético. Muchas personas consideran que sus interesantes principios activos son una alternativa casera en ciertos tratamientos de belleza.

14. Limpia y desinfecta el hogar, el limón es un producto muy valioso en la limpieza del hogar. Además, ayuda a evitar que las hormigas entren en casa. Tan sencillo como colocar un limón abierto donde aparezcan estos insectos. Los aceites esenciales de este cítrico se encargarán de ahuyentar a las hormigas.