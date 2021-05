La robótica comprometida con las tareas del hogar

Era solo cuestión de tiempo que implementarán la tecnología para tratar de ayudarnos con una de las tareas domésticas que mas discusiones y dolores de cabeza provoca en el ámbito familiar. Efectivamente, nos referimos a barrer. Tradicionalmente se realizaba esta tarea con una escoba y un recogedor, con el avance de los años aparecieron las aspiradoras que tuvieron una gran acogida y ahora ha llegado a nuestro hogar el robot aspirador.

El robot aspirador es un producto tecnológico diseñado y pensado para aspirar la superficie de tu casa o lugar de trabajo de forma totalmente autónoma e independiente. Si estás pensando en que robot aspirador comprar pero no tienes claro en que basar tu decisión compra a continuación hablaremos de sus principales características y en que nos tenemos que fijar.

En grandes rasgos las características a tener en cuenta a la hora de elegir un robot aspirador son:

Batería

Capacidad

Potencia de succión

Ruido

Navegación

Una de las características más importantes a la hora de comprar un robot aspirador es la batería. Esta va a determinar que cantidad de tiempo va a estar operativo el robot y por lo tanto que superficie máxima es capaz de aspirar con una solo carga. La autonomía de estos robots aspirador oscila entre los 90 minutos y los 240 minutos. Aquí es importante pensar en el tamaño de tu casa a la hora de escoger la autonomía de tu robot. Si tienes una casa de grandes dimensiones los robots con 240 minutos de autonomía son capaces de aspirar una superficie de 500 m2 pero también son mas caros.

Toda la suciedad que recoge mientras realiza su tarea es almacenada en un depósito. Es aquí donde tenemos que tener en cuenta la capacidad del depósito. Si no quieres estar pendiente de cambiar o vaciar el deposito cada vez que utilices el robot necesitaras uno con gran capacidad de almacenaje. Mientras que si para ti esto no supone un inconveniente no tienes que preocuparte por esta característica. Los depósitos de suciedad oscilan entre los 0,3L hasta los 1,2 L según los modelos y marcas.

La potencia de succión es otra de las características mas importantes a la hora de escoger un robot aspirador. Esta determinara con que profundidad el robot realiza la limpieza de la superficie. La potencia de succión oscila según el modelo y la marca entre los 1800 PA y 10000 PA.

El ruido que produce el robot puede parecer una característica de importancia menor pero es de gran importancia ya que afecta directamente a la hora de convivir con el dispositivo. Una vez mas el nivel de ruido oscila según el modelo y la marca entre los 65dB y 55dB.

Por último la navegación. Es muy importante ya que se encarga de hacer un mapeo de nuestra estancia y es la responsable de detectar posibles peligros u obstáculos. Son capaces de realizar esta tarea gracias a sus sensores, rayos laser y procesadores. Si no te ha convencido el robot aspirador siempre podrás quedarte con las mejores aspiradoras del mercado, sin cable, escobas y nuevos modelos innovadores que van saliendo.