La reacción de Celia Villalobos tras el ver el supuesto vídeo de Cristina Cifuentes robando cremas: "No voy a participar en ningún linchamiento"

DECLARACIONES EN ESPEJO PÚBLICO

En el plató de Espejo Público, Celia Villalobos vio el supuesto vídeo de Cristina Cifuentes pillada robando cremas en un hipermercado. La diputada del Partido Popular asegura que está en contra de "los linchamientos políticos". "He asistido a tantos linchamientos a políticos que ante eso no quiero decir nada. No voy a participar en el linchamiento de ningún político más. Ya está bien"