La denuncia de una concejala de ERC destapó la operación contra la corrupción en varios ayuntamientos

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción realizan una operación de registros en distintos ayuntamientos, empresas y domicilios de España. Se trata de una trama relacionada con delitos relacionados con la Administración Pública. La mayor parte de estos registros tienen lugar en Cataluña.

Montserrat Gassull era concejala de ERC en Torredembarra. Cuando se dio cuenta de las irregularidades que había en el Ayuntamiento y rápidamente lo denunció, pero no le prestaron mucha atención. "Cuando yo denuncié no pensé que tuviera estas ramificaciones. Yo me preocupaba por lo que pasaba en mi municipio. Ni Mas, ni Junqueras pueden decir que no estaban al corriente. Lo sabían", afirma Gassull.