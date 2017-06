Alberto Chicote, a punto de estrenar 'En forma en 70 días': "Ya no me he comido a mí mismo"

ESTE MIÉRCOLES A LAS 22,30 HORAS

Alberto Chicote se ha sumado a la 'operación bikini' con el programa 'En forma en 70 días'. El programa se estrena esta noche a las 22,30 horas en Antena 3 y ha supuesto un verdadero cambio físico para el chef. "Me veo en las imágenes y noto el cambio. Soy el mismo pero ya no me he comido a mí mismo", bromea. "Quería mostrar a la gente que con un pequeño esfuerzo y en poco tiempo se pueden lograr grandes resultados", destaca.