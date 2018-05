La dura historia de un menor de Castellón que lleva años sufriendo acoso escolar por ser homosexual

"Quiero ser fuerte pero por dentro ya no puedo más". Un joven de 16 años confiesa que lleva años sufriendo acoso en el colegio y en el instituto, y además el año pasado sufrió una agresión. Todo por ser homosexual.

Este jueves se enfrenta a un juicio en el que se decidirá si su presunto agresor actuó movido por la homofobia o no. Desde segundo de Primaria, según recoge el Levante, comenzó a sufrir insultos y burlas de sus compañeros. Pensó en quitarse la vida, pero dice que no es lo suficientemente fuerte para ello.

Pese a que no ha denunciado ningún tipo de acoso escolar, en diciembre se vio obligado a acudir ante la justicia tras ser agredido por un chico mayor que él.

"No lo he superado, ahora que me voy haciendo más mayor me doy cuenta que, al fin y al cabo, es pasado, pero, por otra parte, intento no pensar en eso y aún me cuesta mucho hablar de este tema, con muy pocas personas lo hablo. Pero no sé si alguna vez se acabará todo o si lo superaré", añade al citado diario.