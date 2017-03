Al menos tres muertos y una veintena de heridos tras un ataque terrorista en los alrededores del Parlamento de Londres

Scotland Yard ha confirmado que cuatro personas han perdido la vida en el ataque terrorista perpetrado en Londres, entre ellas el atacante, después de que un vehículo arrollara a varias personas en el puente de Westminster. Los fallecidos son el mismo terrorista, una agente de policía y otras dos personas.

Footage shows moment shots fired as #Westminster terror attack unfolded. People running for their lives. Vid: ATsang pic.twitter.com/9rn9rOBT3K — Connor Gillies (@ConnorGillies) 22 de marzo de 2017

Según los medios, un vehículo gris Hundai atropelló a varias personas en el puente de Westminster, próximo al Parlamento, antes de continuar el trayecto hasta el edificio parlamentario. Tras estrellar el vehículo contra las rejas que rodean el Parlamento, el conductor salió del coche, apuñaló a un policía y, cuando se disponía a atacar a otro, los agentes del orden que estaban en el lugar le dispararon, de acuerdo con testigos. Scotland Yard informó de que por el momento trata el incidente como un atentado "terrorista", que ocurrió poco después de que terminara la sesión semanal de preguntas a la primera ministra, Theresa May, en la Cámara de los Comunes.

Las sesiones parlamentarias han sido suspendidas y nadie puede salir o entrar del Parlamento, a excepción de la primera ministra, a quien la policía sacó del edificio y que se encuentra en Downing Street supervisando el operativo.

"Una ambulancia aérea está actualmente atendiendo en el lugar para sacar a las víctimas. También hay información de más incidentes violentos cerca del Palacio de Westminster", explicó el líder de los Comunes, David Lidington. "Se trata de un incidente terrorista hasta que sepamos lo contrario", indicó la Policía Metropolitana de Londres (Met).

London Terror Attack: This map shows the route taken by the suspect in #Westminster pic.twitter.com/QEvu65WV6i — Sky News (@SkyNews) 22 de marzo de 2017

La Policía ha pedido a la población y los numerosos turistas que suelen visitar esta zona de la capital que se mantengan alejados de la plaza del Parlamento, Whitehall, el puente de Westminster, el puente Lambeth, la calle Victoria hasta el cruce con Broadway y Victoria con el fin de "permitir a los servicios de emergencia abordar el incidente en curso".

Agentes de policía británicos permanecen en guardia tras el tiroteo ante el Parlamento en Londres | EFE

Por otra parte, ha pedido la colaboración de aquellos que tengan fotos o vídeos de lo sucedido, para que se los hagan llegar. "Por favor usad el sentido común y la contención a la hora de circular imágenes y vídeos de aquellos que han resultado heridos en el incidente en Westminster", ha reclamado vía Twitter.

El Ministerio de Exteriores no tiene constancia de que haya españoles afectados

El Ministerio de Exteriores no tiene constancia hasta el momento de que haya ciudadanos españoles afectados en el atentado que ha tenido lugar en Londres, según fuentes de este departamento. Las mismas fuentes han indicado que tanto el consulado como la embajada en Londres y la Dirección General de Asuntos Consulares en Madrid están trabajando desde que se ha producido el atentado por si hubiera algún español afectado.

La primera ministra británica, Theresa May, se encontraba en el interior del Parlamento cuando se ha producido lo que la Policía Metropolitana ha calificado de "incidente terrorista" en su interior, pero ya ha sido evacuada a la sede de Gobierno. "La primera ministra ha sido trasladada al Número 10 desde el Parlamento", ha dicho el portavoz de Downing Street. "Ahora mismo está siguiendo la situación", ha añadido, según informa la cadena británica BBC.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha expresado su solidaridad con el Reino Unido, con cuyo jefe de la diplomacia, Boris Johnson, ha coincidido en Washington con motivo de una reunión de la Coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico. "Todos estamos con el Reino Unido, claro", ha afirmado

Atentado en Londres | Reuters

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha confirmado la apertura de una "investigación urgente" tras el "grave incidente" y ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad. "Me gustaría dar las gracias a la Policía y a los servicios de emergencias que han trabajado muy duro para mantenernos a salvo y que han mostrado una valentía tremenda en circunstancias extremadamente difíciles", ha indicado Khan.