EEUU critica la decisión de Rusia de cerrar su consulado en San Petersburgo y expulsar a 60 diplomáticos

El Gobierno de Estados Unidos ha criticado la decisión de Rusia de cerrar su consulado en la ciudad de San Petersburgo y expulsar a 60 de sus diplomáticos en el país y ha señalado que Washington "se reserva el derecho a responder". "La decisión tomada por Rusia de despedir a los diplomáticos estadounidenses marca una mayor deterioración en las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington", ha indicado la Casa Blanca en un comunicado.

Moscú ha anunciado durante la jornada la medida en respuesta a la decisión de Washington de expulsar a 60 diplomáticos en apoyo a Reino Unido por el ataque perpetrado el 4 de marzo con agente nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija en la localidad británica de Salisbury. El texto de la Casa Blanca señala que "la expulsión de los agentes de Inteligencia rusos en Estados Unidos y más de una decena de países y aliados de la OTAN esta semana es apropiada en respuesta al ataque de Rusia en suelo británico".

En este sentido, las autoridades estadounidenses han manifestado que "el movimiento de Rusia era previsible" y ha asegurado que "Washington lidiará con ello".

Por otra parte, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert, ha sostenido que "está claro (...) que Rusia no está interesada en un diálogo sobre los asuntos que afectan a nuestros países". "No hay justificación para la respuesta rusa. Nuestras acciones estuvieron motivadas únicamente por el ataque en Reino Unido contra un ciudadano británico y su hija", ha manifestado. Nauert ha subrayado que "es la primera vez que el agente nervioso Novichok ha sido usado, al margen de la guerra, en territorio aliado" y ha manifestado que la decisión de expulsar a "espías" rusos "no fue tomada a la ligera".

En este sentido, ha recordado que "un total de 28 países se han unido a Estados Unidos a la hora de respaldar a sus aliados y expulsar a 153 espías rusos de estos países". "Entendemos que Rusia planea tomar acciones injustificadas contra los otros 28 países que se han expresado en solidaridad con Reino Unido", ha dicho, antes de advertir de que "Rusia se está aislando aún más tras el descarado ataque químico".