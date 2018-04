El desgarrador vídeo de una niña que suplica que le dejen de hacer bullying: "Siento que no tengo a nadie, y eso duele"

El 4 de abril, Jenn Slater, de Pensilvania, compartió el vídeo de su hija, Cassidy, n su página de Facebook. La estudiante de cuarto grado que tiene diez años aparece en el vídeo con carteles que describen cómo ha sido intimidada desde el primer grado. "Un día, durante el recreo, un grupo de niños cogió mi bolso y escupió sobre él y sobre mí", decía uno de los letreros. Cassidy continúa diciendo que los niños no se sientan con ella en el almuerzo, se siente sola y no tiene a nadie.

Así continúa el texto del vídeo: "Un grupo de niños siempre se me acerca durante el recreo, tratando de pelear conmigo. Me golpean, me patean, me tiran del pelo, me empujan, me pisan, me escupen. Los niños ni siquiera quieren acercarse a mí. Cada vez que me siento a comer, los niños se levantan. Me amenazan con matarme y me dicen que me suicide. También derramaron leche sobre mi chaqueta. También me insultan. Ellos son cuatro y yo solo soy una. El director no hace nada. Me siento tan sola, siento que no tengo a nadie. Duele".

Al final del vídeo, su último trozo de papel dice: "Esta es mi historia... ¡deja de intimidar!". Además, insta a la gente a compartir su historia.

La madre de Cassidy publicó el video de su hija después de que Facebook lo retirara de la cuenta de la pequeña tras la denuncia de la escuela a la red social porque tiene menos de la edad requerida para tener un perfil.

Después de que Jenn compartiera el vídeo en Facebook, se ha reproducido casi 200.000 veces y hasta Hugh Jackman lo ha compartido en su cuenta. "Quiero que sepas que eres adorable, especial e inteligente. Eres fuerte, divertida y hermosa por dentro y por fuera. LA INTIMIDACIÓN NO ESTÁ BIEN. Por favor, nunca dejes de pedir ayuda. La encontrarás en personas y lugares que nunca pensaste que fueran posibles. Soy tu amigo", señala el conocido actor.

El padre de Cassidy, James Warner, explica a ABC News que él vio el vídeo por primera vez después de que su hija publicara el material original en su propia página de Facebook. "Me devastó", dice Warner, y añade que no sabe explicar cómo le hizo sentir porque incluso hablando de ello se emociona.