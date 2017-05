Pedro Sánchez: "Me sorprendería más perder que ganar. Estamos en el kilómetro 0 de algo importante"

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha ofrecido una entrevista en Onda Cero donde afirmaba que en caso de ganar la batalla de las primarias este domingo, se sentará "con Patxi y con Susana" y les ofrecerá sentarse en la ejecutiva, pero señala que es necesario "renovar al PSOE".

En caso de no vencer en las primarias, subraya que no hará lo que le hicieron a él cuando ya ocupó el puesto al que ahora opta: "Mi palabra es lealtad y me pondré al servicio del secretario general".

Sánchez subraya que espera que el PSOE "salga bien de este trance porque va a definir lo que va a pasar con la izquierda en España" y se ha mostrado sorprendido de que "Susana Díaz presente un programa de corte liberal, con préstamos a jóvenes para estudiar" y que "Patxi López hable de unir y se presente dividido en otra candidatura".

Sin embargo, el que ya fuera secretario general del PSOE confía en sus posibilidades y sentencia: "Me sorprendería más perder que ganar, estamos en el kilómetro 0 de algo importante. Hay una corriente de ilusión".

Pese a la certeza, Sánchez asegura que pase lo que pase el próximo 21 de mayo, "de mi boca solo saldrá la palabra lealtad" y dice que "lo bueno es que todos vayamos unidos".

Sobre los momentos de tensión que se han vivido en los últimos tiempos en el partido, Sánchez dice que para él "ha sido muy duro sufrir la distancia de compañeros que me han acompañado políticamente y que eran mis amigos" y asegura que él "nunca diría que el problema del PSOE es un compañero, como ha hecho Susana Díaz de mí".