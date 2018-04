Cifuentes, en rueda de prensa: "No me he planteado jamás dimitir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este miércoles que no se ha planteado jamás dimitir de su cargo por las supuestas irregularidades de su máster, y ha subrayado que seguirá en su cargo mientras tenga la "confianza" de su partido y de los madrileños.

"No me he planteado jamás dimitir, ¿por qué iba a dimitir si he actuado de manera correcta?", ha dicho en una rueda de prensa celebrada en la Asamblea de Madrid tras su comparecencia en un pleno extraordinario para explicar las presuntas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Cifuentes ha insistido en que no tiene "ningún motivo" para renunciar a su cargo de presidenta y ha indicado que seguirá ejerciéndolo "mientras siga teniendo la confianza" de su partido y de los madrileños.

Cifuentes ha reconocido que no encuentra su Trabajo Fin de Máster (TFM) pero que lo seguirá buscando y de llegar a encontrarlo lo mostrará. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras el Pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid por la polémica del máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos, Cifuentes ha reiterado que ha autorizado por escrito a dicho centro a que dé a conocer el TFM.

"Estamos hablando de un trabajo de un título de postgrado que no es habilitante", ha recordado la presidenta, al tiempo en el que ha indicado que ella no lo colgó "en el salón de su casa" ya que considera que tiene "importancia relativa" y que no está a altura de una tesis doctoral. Y es que, ha dicho que "evidentemente" no es que no le diera importancia al trabajo sino que no era "el centro de su vida"

Cifuentes ha insistido en que ha realizado dos o tres mudanzas de despacho y de domicilio y por ello no puede garantizar que el trabajo "aparezca". En este sentido, ha asegurado que durante la Semana Santa estuvo abriendo cajas y buscando documentación. Pero, la presidenta madrileña ha sostenido que el trabajo si se presenta o no será cuestionado igualmente por lo que lo importante, para ella, es que se ha presentado la certificación académica oficial de la Universidad que recoge que sí se entregó. "No tengan duda de que lo voy a seguir buscando y si lo encuentro lo mostraré", ha asegurado.

La líder del PP de Madrid ha hecho hincapié en que el tema de su Trabajo Fin de Máster versó sobre el diferente reparto competencial en materia de Seguridad Ciudadana entre las administraciones. Además, ha asegurado que lo defendió de "forma presencial" en el campus de Vicálvaro de la URJC. Dicha defensa duró "poco, un tiempo limitado", alrededor de 10 o 15 minutos, ya que corresponde "no a una lectura sino a un resumen". Asimismo, ha reconocido que ha intentado recuperar los correos electrónicos que mandó y recibió del profesor encargado de tutorizarle pero que "lamentablemente" no ha sido posible porque los hizo con la cuenta que tenía cuando era delegada del Gobierno y por motivos "de seguridad" esta se borró.

En cuanto al hecho de que la defensa del TFM se hiciera el mismo día en el que la Selección Española de Fútbol celebró en Madrid la Eurocopa de 2012, el 2 de julio, y ante el que la presidenta como delegada del Gobierno estaba al frente, Cifuentes ha reconocido que era la responsable última pero el dispositivo se coordinó desde la Jefatura Superior de Policía. Igualmente, según ha expuesto, hubiera sido compatible la presentación del trabajo con estar al frente de dicho dispositivo porque el primero fue a primera hora de la tarde y el último se activó a partir de las 20 o 21 horas.

Por otra parte, al ser preguntada por si realizo de manera presencial los exámenes del máster, ha recordado que en los postgrado hay alumnos que están trabajando y por sus "especiales circunstancias tienen problemas de horarios o para asistir" por lo que se les permiten ciertas licencias. "En mi caso los profesores se adaptaron a mis circunstancias", ha dicho.