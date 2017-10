Piqué quiere seguir en la Selección: "No es mi caso, pero un independentista podría jugar con España"

Un independentista podría jugar con la Selección

Un independentista podría jugar en la selección española, porque no hay selección catalana y un independentista no tiene nada en contra de España. Hay muchos catalanes que son así por tener su propio país. SI no hay selección en Cataluña, puede jugar con España. ¿Por qué no un independentista podría jugar con la Selección?

Sus opiniones sobre política

Somos personas antes que futbolistas. Entramos en terrenos de juego y tenemos nuestros problemas personales, tenemos que convivir con todo ello. ¿Por qué vosotros podéis opinar de política y el futbolista no puede hablar? Es algo establecido así y no tiene ninguna razón.

La situación en Cataluña

Estoy convencido de que hay mucha gente que quiere que los catalanes voten. Quiero transmitir que en España la gente opina de manera muy diversa. Simplemente nos tenemos que respetar, aunque sean muy distintas. Lo más importante es el respeto y mediante el diálogo se puede llegar a buen puerto. Es difícil que paren los pitidos, pero sí que si hay gente que está dudando, que me escuchen y piensen que es razonable lo que planteo. Si yo fuera aficionado y pudiera elegir, quizás hay gente que quiere animar a la Selección. Ya no es por mí, que me duelen, pero es por mis compañeros.

Lo que piensa la afición de él

A la gente le llega mucha información de muchos sitios. Es un reto muy grande intentar darle la vuelta a esto y estoy convencido de que puedo hacerlo.

¿Entiendes que tus compañeros se cansen del tema?

Entiendo que mis compañeros estén cansados, por eso hoy he salido aquí y responder todo lo que haya que responder.

Su relación con Ramos

La relación con Sergio es fenomenal. Dejemos ya los tópicos de acercar posturas, estamos muy cerca.

¿Se planteó irse de la Selección?

Valoré irme de la Selección, pero irse sería darle la razón a toda esa gente. No creo que haya una mayoría que entienda que la mejor solución es insultar y silbar. No les voy a dar ese lujo. Estoy convencido de que hay mucha gente en otro grupo que está a favor de que me quede y darlo todo por la Selección.

¿Quiere que Cataluña se independice de España?

No voy a contestar a eso, estamos en un mundo global. Lo de los países está conectado, creo que ahora mismo mi respuesta es lo de menos. Hay un problema político muy grande en España, cada vez hay puntos más radicales. Lo único que nos llevará a llegar a un punto intermedio es el diálogo, o eso cada vez irá a más. La repercusión no la sabe nadie.

¿Te planteas no dejar la Selección tras Rusia?

Me planteo no dejar la Selección tras el Mundial de Rusia. Hay gente que me aprecia y siempre lo piensas. Quiero cerrar mi etapa aquí de la mejor manera posible.

¿Se iría con una selección catalana si hay independencia?

No sé lo que pasaría, es un escenario que no me planteo.

¿Has tenido apoyos?

Sí, de Madrid, de todos los sitios... Al final hay gente que piensa de todo.

¿Te parece bien que el Govern declare la independencia?

No lo he valorado. No me he dedicado a pensar qué es lo que quiero ahora mismo. Quiero jugar, jugar un buen partido este viernes y clasificarnos... Si esto es así, me intentaré informar de cuál es la mejor decisión". Esto es mucho más importante que mi persona. Estamos hablando de que hay una parte en este país que se quiere ir. Yo puedo tener mi opinión, como cuando puse que fui a votar, pero esto va mucho más allá que lo que pueda opinar yo. Hay millones que se manifiestan pidiendo el voto, y hay otros muchos que no quieren que se vote. Esto se soluciona hablando.

¿Qué te pareció el discurso del Rey?

No lo pude ver, estábamos jugando a la pocha. Parece que no nos importa, nos importa mucho, pero de verdad que no lo pude ver.