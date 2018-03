Jordi Alba: "Mi historia ha sido inesperada, no pensaba llegar al Barcelona y a la Selección"

"No me lo imaginaba para nada. Mi historia ha sido inesperada porque hace seis años cambié de posición y no pensaba llegar al Barcelona y a la selección de lateral", confesó en rueda de prensa. "Tenía la ilusión de jugar en Primera, pero estar en el mejor club que para mi es el Barcelona y la mejor selección, no lo imaginaba para nada. Estoy contento por jugar tantos partidos en los dos equipos y ojalá puedan ser muchos más", añadió.

Aún le quedan años de fútbol para la selección, más que a un Andrés Iniesta al que elogió con el deseo de que llegue en el mejor momento a la recta final de la temporada para ser clave en la lucha por títulos con su club y en el Mundial de Rusia con la selección española.

"Es un jugador especial, único en la selección como en el Barcelona. Lo he disfrutado desde el 2012 de cerca y es un jugador vital para nosotros, tanto en la selección como en el Barcelona, que está haciendo una temporada magnífica jugando prácticamente todo", destacó.

"Con él somos mejores en el campo y esperemos que en el tramo final esté a la perfección, le respeten las lesiones y nos ayude a ganar todos los títulos tanto en la selección como en el Barcelona", dijo.

Por último, preguntado por su conexión especial con Leo Messi y sobre quien asumirá ese papel en la selección, Jordi Alba extendió esa responsabilidad en todos sus compañeros. "Es muy difícil comparar a un jugador con Leo. Aquí hay una grandísima selección, jugamos prácticamente el mismo juego que el Barcelona y me entiendo muy bien con todos mis compañeros", sentenció.