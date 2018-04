Dembelé: "En Dortmund tenía peor estilo de vida y no me lesioné"

Muy dura está siendo la primera temporada de Ousmane Dembelé en el Barcelona. El francés, que llegó por 105 millones de euros, más 35 en variables, tras la marcha de Neymar apenas ha tenido continuidad en su juego y no está demostrando por qué ha costado lo que ha costado. "No estoy en la cima de mi juego, pero poco a poco volverá", dice.

El francés, en declaraciones en 'Telefoot', dice que va a esta mucho tiempo en el Barça: "No he venido para irme después de una temporada. Firmé un contrato de cinco años".

Además, habla sobre su estilo de vida: "Aquí tengo un estilo más saludable que en Dortmund y allí no me lesioné. No es por eso por lo que aquí me lesiono. Tengo que trabajar cardio, porque me canso muy rápido".