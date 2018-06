Capdevila: "No es bueno que se anuncie ahora marcha de Lopetegui al Real Madrid"

Joan Capdevila (Lérida, 1978), 60 veces internacional con Españay que formó parte de los 23 jugadores que lograron ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010, ha asegurado que "no es bueno que se anuncie ahora la marcha de Lopetegui al Real Madrid", a tres días de que la selección debute en Rusia 2018.

"No es bueno que se anuncie que Julen Lopetegui va a entrenar al Real Madrid a dos días de que comience el Mundial de Rusia, no beneficia", aseguró Joan Capdevila en una entrevista telefónica tras un evento de BetStars.

"No debe ser muy positivo, porque estás centrado en un torneo tan importante y tienes en la cabeza que tu seleccionador se va a ir a otro equipo. No sé qué estarán pensando los jugadores, pero no es normal que se anuncie eso justo cuando hace 15 días había renovado", prosiguió.

España, "igual de favorita"

La noticia de la marcha de Lopetegui al término del Mundial, no obstante, no altera que España se encuentre para Capdevila entre las favoritas a hacerse con el título en Rusia 2018.

"España sigue siendo igual de favorita, como muchas otras. La igualdad es máxima y serán los detalles los que decanten el éxito. Brasil y Argentina son las que más miedo me dan, la canarinha porque se querrá reivindicar por el varapalo que se llevó en el Mundial que organizó, y la albiceleste porque es la última oportunidad de Leo Messi para ganar un Mundial", declaró.

Además, no se mostró preocupado por los dos partidos amistosos de preparación en los que España no exhibió un juego brillante: "La sensación que ha dado España en la fase de clasificación ha sido excelente, pero en los dos amistosos de preparación ha ganado uno y empatado otro, pero esto es normal porque son partidos en los que nadie se quiere lesionar para llegar bien el Mundial".

La gestión de Del Bosque, "extraordinaria"

Capdevila ve bien que haya tres delanteros disputándose la titularidad: "Creo que es bueno tener a los tres enchufados, están pidiendo a gritos un puesto. Quien sea titular depende del rival y las circunstancias. Creo que empezará con Diego Costa, porque es un jugador que desgasta al rival, y según avance el partido puede optar por Rodrigo o Iago Aspas, frescos con la gran movilidad que tienen".

El debut de España en el Mundial de Rusia 2018, este viernes, será ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, vigente campeona de Euopa. "Veo perfecto empezar con Portugal, porque hay margen de error. Si empiezas con Irán y pierdes el problema es mayor, porque te queda enfrentarte a las selecciones más fuertes", aseguró sobre el primer partido de España.

Capdevila fue campeón del Mundo en Sudáfrica 2010 y cuenta cuál fue la clave: "El éxito viene del grupo, no de las individualidades. La gestión del grupo de Vicente del Bosque fue extraordinaria, porque nos implicó a los 23 que formamos parte de la convocatoria. Además Del Bosque tuvo una suerte muy buena, que fue que estaba yo (ríe)".