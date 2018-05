Bauza: "Messi jugó de falso '9' en la Copa América y le pegaron mucho"

El seleccionador argentino de fútbol, Edgardo Bauza, advirtió que necesita a Leo Messi "en un puesto donde no esté rodeado de dos o tres jugadores" y confirmó que el azulgrana y Javier Mascherano serán el primer y segundo capitán en el combinado albiceleste. "Messi en la Copa América jugó de falso '9'. Le pegaron mucho y no rindió. Yo le quiero en un lugar donde pueda iniciar las jugadas, le necesito en un puesto donde no esté rodeado de dos o tres jugadores para que pueda rendir. Cuando agarra la pelota y encara para el medio puede hacer mucho daño", afirmó Bauza.

El técnico dejó claro que la selección "debe ser un orgullo para el jugador y para los clubes" y que ha comprobado que todos los jugadores "están muy comprometidos" con el equipo nacional porque tienen "sentido de pertenencia". En este sentido, apuntó que Leo Messi "va a ser el capitán" y Javier Mascherano "el subcapitán".

Repasando otros nombres de la bicampeona del mundo, Bauza elogió a Angel di María, al que considera "muy desequilibrante" y que podría jugar "por la derecha" aunque le necesita "por la banda izquierda", mientras que a Gonzalo Higuaín, ausente en su primera lista, le ve como "un jugador de selección" y le va a seguir para una "próxima convocatoria".