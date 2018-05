El Barcelona aclara que no prohibió a Messi viajar a Argentina

El director de Deportes Profesionales y de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Albert Soler, ha asegurado que el club "no prohibió en ningún momento" a Leo Messi viajar con la selección argentina por sus molestias físicas y ha dejado claro, también en relación a las declaraciones de Edgardo Bauza, que no hay problemas entre los servicios médicos del club y los de la AFA.

El seleccionador argentino, Edgardo Bauza, afirmó que el club blaugrana aconsejó a Leo Messi no viajar con el combinado albiceleste por sus molestias físicas que sufrió en el último partido.

Puntualiza que el Barça recomendó, pero no prohibió

"El Barça recomendó a Messi no viajar y él dijo 'No, no; yo viajo", indicó Bauza. Albert Soler desmintió, en este sentido, al técnico. "Nosotros no prohibimos en ningún momento al jugador viajar, solo avisamos de los problemas existentes después de hacerle la revisión médica a Leo", apuntó.

Además, añadió que entre los servicios médicos del club blaugrana y los de la AFA y selección argentina "no hay problema". "Nuestra obligación es avisar si el jugador tiene algún problema", puntualizó el directivo.