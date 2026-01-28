Antena3
La profunda admiración de Chris Hemsworth por Brad Pitt: "Soy un gran fan suyo"

El Hormiguero

Chris Hemsworth revela su inspiradora admiración por Brad Pitt y cómo marcó su carrera

El actor australiano desvela en El Hormiguero cómo Brad Pitt influyó en su trayectoria profesional y comparte una anécdota clave vinculada a su familia durante la entrevista.

Chris Hemsworth visitó El Hormiguero y habló con franqueza sobre su profunda admiración por Brad Pitt, a quien considera un referente en Hollywood tras observar su carisma y éxito profesional.

Además, el protagonista de éxitos cinematográficos explicó que nombró a su hijo Tristán inspirándose en un personaje interpretado por Pitt, reflejo de la huella que la figura del actor estadounidense dejó en su vida personal y artística.

