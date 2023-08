Violeta prefiere ocultarle a Raniero su enfermedad… ¿por miedo?

Violeta estaba a punto de comenzar unos días de vacaciones con Raniero cuando un coche se cruzó en su camino y truncó sus planes. La periodista conducía tranquilamente por la carretera, pero, de repente, su cuerpo no reaccionó y no pudo evitar chocar con otro vehículo.

Por suerte, todo se ha quedado en un gran susto. Eso sí, el médico le ha advertido a Violeta que su enfermedad ha sido la causante del accidente y que debería tener mucho más cuidado a partir de ahora. Él le aconseja que pida ayuda a sus seres queridos, pero ella se niega a contarles lo que le pasa.

Después de hablar con el doctor, Raniero y Francesco entran a la habitación a ver a Violeta. Ninguno de los dos se queda tranquilo si no habla con ella. La periodista le agradece a su novio que le haya agarrado la mano en la ambulancia… ¡Pero en realidad ha sido Demir el que la ha acompañado!

“Me he distraído y no he frenado a tiempo”, le explica Violeta a Raniero. A pesar de que por un momento se le pasa por la cabeza contarle que está enferma, la periodista prefiere, por el momento, seguir ocultándoselo. ¿Qué pasará cuando se entere?