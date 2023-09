¡Francesco rescata a Violeta y se sincera con ella!: “Tu vida mejora la mía”

Buscemi le pidió a Francesco 24 horas para poder escapar, pero el inspector no podía quedarse tranquilo si no hacía justicia. A la salida de su casa, unos hombres dispararon a Santo y cuando Francesco fue a socorrerlo, éste le confesó dónde estaba secuestrada Violeta.

Cuando la periodista ya lo daba todo por perdido… ¡Francesco abre la puerta del zulo! “No tenías que ceder. No tenías que pensar en mí”, le dice ella al pensar que ha dejado escapar a Buscemi.

Francesco trata de tranquilizarla y se sincera con ellamirándola a los ojos: “Yo no sé lo que te está pasando, pero sé lo que me ha pasado a mí desde que te vi por primera vez. Tu vida mejora la mía”. ¡Violeta no puede creerse todo lo que le está diciendo Francesco! ¿Darán un paso más en su relación después de esto?