El verdadero motivo por el que Violeta busca a su padre: padece una grave enfermedad neurodegenerativa

Violeta se despierta alarmada al ver que no siente sus piernas y llama inmediatamente a una ambulancia. En el hospital, le hacen una resonancia magnética para ver como avanza la enfermedad que padece y que descubrió hace unos meses.

“Tengo una enfermedad neurodegenerativa. Yo le llamo síndrome de las neuronas agujereadas”, cuenta Violeta. La periodista no ve bien de lejos, no siente ni el frío ni el calor y a veces se bloquea. “Veo los sentimientos de la gente, pero pronto la que no sentirá nada seré yo”, se lamenta.

El médico le explica que ha sido un bloqueo puntual, pero le recalca que eso es un síntoma de que su enfermedad avanza. “La única forma de saber como evolucionará es el historial familia”, le explica.

A Violeta no le ha dicho nada que no supiese ya, de hecho, este es el motivo por el que se ha mudado a Palermo: necesita encontrar a su padre para descubrir cómo le ha afectado a él esta enfermedad que se supone que también padece. ¿Conseguirá dar con él?