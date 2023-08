Violeta y Raniero deciden darse una oportunidad: “Tú me gustas muchísimo”

Violeta se llevó una decepción al ir a ver a Raniero, después de haber pasado la noche con él, y encontrarlo con otra mujer. El joven le aseguró que está trabajando, pero ella era consciente de que estaba mintiendo.

Después de asimilarlo en su casa, la periodista decide ir a hablar con Raniero para explicarle cómo se siente: “Te he hecho creer que no buscaba nada, pero no es así. Quiero amor verdadero. Quiero un hombre con el que construir un futuro”.

La periodista reconoce que el joven le ha gustado y que se siente engañada por haberle mentido con respecto a la chica con la que lo vio. “Tú me gustas muchísimo. Antes de darte falsas esperanzas quería asegurarme”, le confiesa Raniero. La chica con la que había quedado tenía información sobre el padre de Violeta, por eso la citó en su casa.

Puestos a ser sinceros, Raniero también le confiesa que no tiene 25, si no 22 años y ese es un dato que la periodista no quería conocer. Aun así, le agradece lo que ha hecho pro ella y… ¡vuelve a besarlo! ¿Se darán una oportunidad como pareja?