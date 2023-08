Violeta rompe con Raniero: “Me he dado cuenta de que estaba más enamorada de la idea que de ti”

Raniero sorprendió a Violeta con una inesperada proposición después de perdonarle que le hubiese ocultado su enfermedad: ¡Quería que se fuese a vivir con él! La periodista, emocionada, le dijo que sí sin dudarlo, aunque, después de meditarlo, parece que ha cambiado de opinión.

“¿Aun no has hecho las maletas?”, le pregunta Raniero extrañado al volver a casa de su novia. Ella le dice que no con la boca medio cerrada y el joven enseguida se da cuenta de que a la periodista ya no le apetece irse a vivir con él.

“Me he dado cuenta de que estaba más enamorada de la idea que de ti”, se lamenta Violeta. La periodista se disculpa con él por haber hecho creer que era la persona correcta, pero ahora está segura de que no es así.

“¿La persona correcta, por casualidad, vive aquí al lado?”, le pregunta Raniero extrañado. ¡Y Violeta no es capaz de responder! ¿Estará el joven en lo cierto? ¿Habrá roto Violeta su relación por Francesco?