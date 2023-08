Raniero descubre la mentira de Violeta… ¿Romperá con ella?

Después de su accidente de coche, el médico le aconsejó a Violeta que compartiese con sus allegados que padece una enfermedad neurodegenerativa ya que muy pronto necesitará su ayuda. Sin embargo, por miedo o por precaución, la joven prefirió seguir guardándose el secreto. ¡Sólo Tamara lo sabía por el momento!

Raniero y Violeta estaban pasando por su mejor momento, a pesar de que finalmente no pudieron realizar la escapada que tenían programada. Pero el joven se ha llevado una gran decepción con su novia al encontrarse su informe médico en su coche.

Raniero ha citado a Violeta en un restaurante y en cuanto la ve, le enseña los papeles que ha encontrado esta tarde. “¿Cuándo pensabas decírmelo?”, le dice enfadado. Ella le asegura que tenía miedo y no encontró la forma de contárselo.

“¿Cómo puedo estar con una persona que me oculta algo tan importante?”, le reprocha Raniero. El joven no puede pasar por alto una cosa así y decide irse para no seguir hablando con ella. ¿Será este el fin de su relación?