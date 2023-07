Francesco intenta besar a Violeta… ¡Pero ella se aparta!: “Yo quiero amor y lo encontraré”

Violeta se ha llevado una grata sorpresa al descubrir que la cita especial de Francesco era un buen amigo suyo. Aunque en ningún momento ha reconocido estar celosa, el inspector se ha dado cuenta de que su actitud estos días había sido un tanto extraña

Después de la velada, Violeta se disculpa con su vecino por haberse dejado llevar con las apariencias y por cómo le ha hablado últimamente. “No te disculpes. Yo soy así como me ves y no me avergüenzo”, le recalca él.

Francesco le confiesa que nunca ha querido ataduras y que nunca las querrá, aunque Violeta intenta que reflexione sobre el tema. Es ahí, cuando el policía le cuenta lo mal que lo pasó con la separación de sus padres y por eso no cree en el matrimonio.

Al ver el interés que Violeta muestra en él, Francesco se lanza a besarla, pero… ¡Ella se aparta! “Lo siento. Yo sí que creo en el amor, aunque nunca haya tenido una familia”, asegura la periodista. Demir no comparte su opinión, pero la acepta y se marcha a una cita. ¿Acabará dejándose llevar Violeta? ¿Cambiará su percepción sobre el compromiso Francesco? ¿o se quedará su relación en una bonita amistad?