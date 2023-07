Francesco saca su lado más seductor y sorprende a Violeta: “Me encantan las cosas que hacen daño”

Violeta se presenta por la noche en casa de Francesco con tomares y pasta, pidiéndole que le prepare algo de cena. Al fin y al cabo, la cocina no es lo que mejor se le da a ella y pasar un buen rato con su amigo no le parece una mala idea.

Demir acepta encantado la proposición de su vecina y la deja sorprendida con su habilidad para la cocina. “Eres mucho mejor periodista que cocinera”, insinúa el policía al ver que Violeta apenas reacciona mientras él prepara la pasta.

“Ahora me dirás que ya no me necesitas, ¿verdad?”, le pregunta ella después de que comenten que han conseguido resolver el caso. Pero Francesco le asegura que quiere darle otra oportunidad y seguir contando con su ayuda: “Me encantan las cosas que hacen daño”. ¿Está comenzando a surgir algo entre ellos?

Violeta aprovecha la ocasión para hablarle a Francesco de la única pista que tiene acerca de su padre y le pide que le ayude a encontrarlo. ¿Logrará dar con él con la información que pueda conseguir el policía?