Alberto a Ana: "Te quiero igual que el primer día, olvídate de todo y vámonos"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 7 | POR LOS AIRES

Alberto cada vez soporta menos ver a Ana feliz al lado de Carlos. No puede quitarle la mirada cada vez que están juntos. Su desesperación es tal que aún estando Carlos en el mismo lugar, Alberto se acerca Ana y le susurra al oído: Sigo enamorado de ti Ana, nunca he dejado de estarlo. Te quiero, te quiero igual que el primer día - Si supieras cuanto he deseado oír eso, pero ha pasado demasiado tiempo y demasiadas cosas- Vámonos de aquí por favor, olvídate de todo.