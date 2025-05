Zerrin evita otra tragedia: Pelin intenta quitarse la vida tras ser rechazada por Ferit

Pelin ha llegado a su límite. Mientras Zerrin hablaba por teléfono con Ifakat, su hija se ha encerrado en el baño dispuesta a poner fin a todo. Rota por el rechazo de Ferit y arrastrada por la tristeza, ha cogido un puñado de pastillas y se las ha intentado tragar.

Por suerte, Zerrin ha entrado en ese instante. Sin pensarlo, ha corrido hacia ella, le ha hecho escupir las pastillas y la ha abrazado, pensando en lo que podría haber pasado.

Ifakat, al otro lado del teléfono, ha escuchado todo sin poder hacer nada, en shock por lo que estaba pasando.

“Me dormiré y así el dolordesaparecerá. No valgo nada para nadie”, ha confesado Pelin, sintiéndose completamente perdida. Zerrin no ha soltado a su hija ni un segundo. La ha abrazado muchas veces, rota también por dentro, tratando de aliviar un sufrimiento que ya no puede ocultarse más.

Una escena durísima que ha dejado a todos sin palabras y que demuestra que, a veces, el dolor puede más que todo. ¿Podrá Pelin salir adelante?