Yusuf sigue complicando las cosas mientras Seyran se acerca más a Ferit en el próximo capítulo de Una nueva vida

Sin entender que Seyran ya no siente nada por él, Yusuf comenzará a trabajar para la familia Korhan con el único objetivo de reconquistarla.

Sin embargo, Ferit, decidido a proteger su matrimonio, no se quedará de brazos cruzados y protagonizarán un tenso cara a cara que podría cambiarlo todo. ¿Decidirá Yusuf irse a Antep de una vez por todas?

Kazim, tras ver a sus dos hijas hablando con Yusuf, descargará toda su ira sobre ellas, como suele hacer, pensando que una vez más están a punto de manchar su reputación. Pero esta vez, todo será diferente. Ferit se plantará firme ante Kazim, defendiendo a Seyran y Suna.

Este acto valiente dará lugar a un momento muy especial entre Seyran y Ferit, que terminará en un abrazo muy emotivo. ¿Será este el primer paso para hacer realidad su matrimonio?

Pero esa no será la única sorpresa de la noche. Los espectadores de la ficción turca se quedarán boquiabiertos cuando presencien un beso inesperado. Pero no será entre quienes todos piensan. ¡Suna, la hermana de Seyran, se atreverá a dar su primer beso! ¿Con quién? Las emociones estarán a flor de piel y no te puedes perder el capítulo este domingo a las 22 horas.