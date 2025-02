Pelin se rompe ante Ferit: "Podría haber sido feliz, pero ya no lo soy"

Ferit ha decidido verse de nuevo con Pelin en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. Quiere respuestas. No entiende por qué Pelin ha involucrado a su madre, Zerrin, en su historia. "Me gritó y me amenazó. ¿Por qué le cuentas nuestra vida privada a tu madre?", le ha recriminado.

Pelin ha intentado justificarse, asegurando que Zerrin solo quiere que él se divorcie de Seyran y se case con ella. Pero esa no es la verdadera razón de su angustia. "Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. Podría haber sido una mujer feliz, pero no lo soy, y creo que nunca podré serlo", ha confesado.

Para ella, Ferit siempre fue su destino, pero ahora lo ve construyendo una vida con otra mujer. Mientras él es feliz con Seyran, ella sigue muy mal y triste.

La conversación ha subido de tono cuando Pelin le ha recordado que ante su familia, siempre lo eligió a él: "¿Cómo puedes actuar como si nada hubiera pasado entre nosotros?".

Las palabras de Pelin han dejado a Ferit con más dudas que respuestas. ¿Seguirá adelante con su matrimonio con Seyran o este encuentro hará tambalearlo todo?