“Lo pagarás muy caro”: la dura advertencia de Ferit a Pelin por seguir con Serter

Ferit no ha perdido el tiempo y, sin rodeos, ha ido a visitar a Pelin para preguntarle directamente si ha puesto fin a su relación con Serter.

En ese instante, el marido de Seyran ha cogido la mano de su exnovia, mirándola fijamente mientras le ha confesado que Serter no es quien ella piensa. “Ese tipo no es la persona que te ha hecho creer”, le ha advertido.

Pelin, confundida y dolida por todo lo que está pasando en su vida, ha respondido que lo mejor es que Ferit siga su camino y ella el suyo. Sin embargo, Ferit le ha revelado que los hombres de Serter lo han amenazado tanto a él como a Abidin, y le ha gritado: “¿Cómo eres tan estúpida?”.

Pelin le ha pedido, entre lágrimas, que deje de gritarle. En ese momento, se ha quedado en silencio, incapaz de reaccionar. Su exnovio, al verla así, le ha hecho una segunda advertencia: “Pronto te darás cuenta de lo que vale ese tío y acabarás llamándome. Pero no lo haré. Si no me crees, confía en él. Lo pagarás muy caro”.

¿Qué pasará ahora con este triángulo amoroso? Los problemas no cesan.