Serter toma el control: la llegada de sus escoltas cambia el rumbo del enfrentamiento con Ferit

Serter y Ferit se han encontrado cara a cara, tal como habían acordado. El primero no ha tardado en imponer su postura: no está dispuesto a permitir que Ferit siga con sus manipulaciones: "No puedes presionarla más. Deja que Pelin viva su vida como quiera".

Ferit, como era de esperar, se ha burlado de su actitud, desestimando sus palabras con arrogancia. Sin embargo, el odio y los celos que siente por ver a Pelin con otro han nublado su mente.

En un arranque de ira, Ferit ha dado un puñetazo a Serter, tras una amenaza fulminante. En ese preciso momento, ante la atónita mirada de Ferit y Abidin, una caravana de coches con escoltas de Serter ha llegado rápidamente. La situación se ha vuelto aún más peligrosa.

Ferit, sorprendido, ha empezado a preguntarse qué sucederá ahora. ¿Se tomará Serter la revancha o esos hombres les darán una lección? Serter parece decidido a que no se juegue con él ni con las personas que le importan.

¿Qué pasará ahora con Ferit y Abidin? Lo descubriremos en el próximo capítulo.