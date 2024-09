Kazim aprovecha la enfermedad de Ferit para imponer su voluntad y presionar a los Korhan

Al ver a Ferit recuperado, Kazim ha mostrado alivio por su estado de salud, pero no ha tardado en expresar su enfado con los Korhan. “Estoy molesto porque no me han informado de lo ocurrido. Me he tenido que enterar por un tercero”, ha dicho con retintín.

Kazim, sin rodeos, ha dejado claro que, si hubiera sabido que Ferit era diabético, se habría preocupado aún más por la situación de su hija. “Ifakat no me dijo que tenías una enfermedad”, ha dicho, intentando aprovecharse de la situación para poner presión sobre los Korhan.

Su preocupación, sin embargo, no es más que una fachada para su verdadero objetivo: manipular la situación en su favor.

Orhan, el padre de Ferit, ha intentado calmar los ánimos, asegurando a Kazim que Seyran estará bien y que no tiene de qué preocuparse. Sin embargo, lo que nadie sabe es que su visita ha sido una maniobra calculada para mantener una posición de poder.

Antes de irse, Kazim ha dejado claro que se verán más a menudo. Con una sonrisa fría, ha insinuado que los Sanli podrían mudarse a Estambul.