Ferit miente a Halis en su cara: la conversación que desafía todos los límites

Ferit se encuentra en una situación muy complicada. El periodista ha publicado las fotos comprometidas que le hizo la noche que salió de fiesta sin Seyran y Halis ya está al tanto de todo.

El patriarca de la familia, Halis, ha decidido hablar directamente con su nieto Ferit antes de tomar una decisión drástica. Durante la conversación, Halis ha sido claro y contundente: "¿Por qué alguien quiere perturbar nuestra paz justo ahora que estábamos tan contentos de que comenzaras a poner orden en tu vida?".

Ferit, temiendo preocupar a su abuelo o desatar su ira, ha preferido seguir mintiendo. Le ha dicho que las fotos son antiguas, justo antes de su matrimonio con Seyran, una versión que Ifakat ha respaldado.

El patriarca, aunque escéptico, le ha dado un voto de confianza, pero no sin antes advertirle: "No te quitaré el ojo de encima. No abuses de mi buena voluntad ni me mientas a la cara, porque de lo contrario no tendré misericordia de ti, aunque te rindas a mis pies." La amenaza ha dejado claro que Halis no tolerará más engaños y que, si descubre la verdad, no habrá redención posible.

Ferit, acorralado y sin salida, se ha quedado callado, manteniendo su versión. Su última respuesta, un tímido "Gracias, abuelo", ha reflejado el peso de la culpa que siente.

¿Llegará Halis a descubrir la verdad? ¿Podrá Ferit sostener esta mentira sin que las consecuencias sean irreparables?